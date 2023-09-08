İlkadım’da selin deforme ettiği yollar onarılıyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, selin deforme ettiği yollarda sıcak asfaltlama çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Kent genelinde yaşanan sel baskınları sonrası ilçe halkının kullandığı ulaşım ağında bozulan yollarda ekipler sıcak asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle mahalleler arasındaki üst yapı çalışmalarıyla ulaşımı kesintisiz ve sorunsuz hale getirmek için çalışan ekipler, Yenidoğan Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'ndeki ara yolların bağlantısını oluşturan ve bulvar yoluyla birleşen yolu baştan aşağı sıcak asfaltla kapladı.

Başkan Demirtaş: "Aciliyet sırasına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Selin ardından ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Öncelikle sel taşkınları sonrası bazı yollarımızda bozulmalar oldu. Meydana gelen çukurlar ve göcemeler trafik konforunu olumsuz etkilerken, sürücülerimize de zor anlar yaşatabiliyor. Bu noktada yollarımızda aciliyet sırasına göre havaların düzelmesiyle de sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösteriyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)