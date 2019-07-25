İlkadım’da stratejik paydaş analiz toplantısı

İlkadım Belediyesi 2020-2024 "Stratejik Paydaş Analiz Toplantısı', İlkadım Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Çöl başkanlığında yapıldı. İlkadım'da yapılacak 5 yıllık hizmetler bu toplantıda planlandı.

Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıda İlkadım Belediyesi Strateji Geliştirme Uzmanı Kemal Şen tarafından sunum öncesi katılımcılara dağıtılan anket formları ile görüş ve öneriler yazılı olarak alındı. Toplantının açılış konuşmasın yapan İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Ertuğrul Çöl, "Muhtarlarımız şehrimizin ve ilçemizin hizmet insanlarıdır. Bu manada bizlere vereceğiniz desteği önemsiyoruz. Stratejik plan ise belediyeler açısından son derece faydalı bir iyi yönetim aracı ve anahtarıdır. Stratejik yönetim, bir kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim şeklidir" dedi.

2020-2024 yılı stratejik planının hazırlanması için oluşturulacak kurullar, çalışma grupları ve yol haritasının belirlendiği toplantıda sunumlar eşliğinde bilgi veren Strateji Geliştirme Uzmanı Kemal Şen, başarılı olmak için her türlü önlemi alacaklarını ve planlamanın bu doğrultuda şekilleneceğini söyledi. Tüm kent bileşenlerinin bu stratejik plana dahil olmasını isteyen Şen, katılımcılığı esas alacaklarını ve bunu sözde değil, özde bir çalışmayla gerçekleştireceklerini belirtti.

Toplantıyı yöneten ve duygu düşüncelerini dile getiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Biz istiyoruz ki kimseyi ötekileştirmeden birlikte bu şehre değer katalım. İlkadım paydası altında her şeyi ciddiyetle ele alarak çalışmalarımızı sürdürelim. İlçemize yapacağımız hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan, şehrimizin tüm bileşenlerinin istek, görüş ve önerileri doğrultusunda gerçekleştirerek yapalım. Hep birlikte çalışacağız ve başarılı olacağız. İstediğimiz hedefe ulaşmak için ise yol haritamızı, düzenlediğimiz program dahilinde şekillendireceğiz. Bu nedenle stratejik plan hazırlıklarımızı ciddiyetle sürdüreceğiz. Tüm görüş ve önerileri açığız. Bu görüş ve önerileri program dahilinde bütünleştirip bütçemizle denkleştireceğiz. Bu planda halkımızın önceliklerine el atacağız" diye konuştu.

Toplantının sonunda muhtarlar adına konuşan Mustafa Öztürk, "Şu an aramızda olmayan bizleri burada bir araya getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a göreve geldiği ilk günden beri merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelere hizmetlerden dolayı öncelikle şahsım adına muhtar arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA