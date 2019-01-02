İlkadım’da yeni binada ilk meclis toplantısı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, yeni hizmet binasında yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

2019 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısı 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk mecliste yaptığı gibi İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasındaki meclis toplantısı dua yapılarak açıldı.

Yapılan duanın ardından açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 2019 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Yeni Hizmet Binası meclis salonunda gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Bunun herkesin ortak gururu olduğunu ifade eden Başkan Tok, "24 yıllık bir geçmişe sahip İlkadım Belediyesinin hizmet binaları, belediye hizmet binası dışında amaçlarla yapılmış binalardı. Kamuoyunun aciliyetli bir beklentisi haline gelen yeni bir hizmet binası ihtiyacına çizimi dahil tüm projeyi belediyemiz çalışanları ile birlikte yaptığımız dev bir proje ile cevap vermiş olduk. Yeni binamızın meclis salonunun açılışında hep birlikte olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Yeni yılın ilk meclis toplantısını bu güzel salonda yapabilmek için değerli çalışanlarımızla birlikte büyük emek harcadık. Bu salon ve binanın yapımında emeği geçen herkese İlkadımlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Bu binanın hayat bulması zorlu bir sürecin ardında oldu. Bizlerin sorumluluk alanı dışında gelişen bazı gelişmeler nedeniyle uzun bir uğraş sonucu başarıya ulaşmış olduk. 350 bin nüfusa sahip İlkadım ilçemize yakışan bir bu salonda nice nice hayırlı kararların alınmasını temenni ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Meclis üyelerinden hayırlı olsun mesajı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un açılış konuşmasının ardından AK Parti adına Sabri Kolcu, CHP adına Naci Altuncu, MHP adına Bayram Erişgin, İYİ Parti adına da Recep Güleroğlu ve Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz söz alarak İlkadım Belediyesinin yeni hizmet binası için teşekkür ederek "hayırlı olsun" mesajları paylaştı.

2019 yılı denetim komisyon üyeleri seçildi

Meclis Üyesi Kadir Ekiz tarafından yapılan duanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Açılış konuşmasının ardından meclis, her yeni yılın ocak ayı ilk oturumunda gerçekleştirilen denetim komisyonunun seçimine geçti. Kapalı oylama ile yapılan İhtisas ve Denetim Komisyon üyeleri seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonrası Denetim Komisyon Üyeliklerine AK Parti Meclis Üyeleri Sabri Kolcu, Turan Ordulu, Ali Mutlu ve Neriman Pala ve MHP Meclis Üyesi Mustafa Umar seçildi.

Meclis toplantısı sonrası yeni hizmet binası gezildi.

Kaynak: İHA