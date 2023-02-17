İlkan Cavus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkan Cavus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkan Cavus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkan Cavus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkan Cavus 24 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlkan Çavuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkan Cavus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlkan Cavus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlkan Cavus'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlkan Cavus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkan Cavus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlkan Cavus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkan Cavus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U21

15 Ağu 2016 yılında İstanbulspor

31 Ocak 2017 yılında Patro Eisden

31 Ağu 2018 yılında KFC Duffel

3 Temmuz 2020 yılında SK Londerzeel

1 Temmuz 2021 yılında Dessel Sport

İlkan Cavus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkan Cavus şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlkan Cavus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KRC Genk (2003-2016)

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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