İlkay Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkay Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkay Durmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkay Durmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkay Durmus 1 Mayıs 1994 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da İlkay Durmuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkay Durmus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. İlkay Durmus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İlkay Durmus'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlkay Durmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkay Durmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlkay Durmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkay Durmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında VfB Stuttg. U19

10 Temmuz 2012 yılında Gençlerbirliği

27 Ocak 2014 yılında Antalyaspor

16 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2015 yılında FAC

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker

30 Temmuz 2019 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2021 yılında Lechia Gdansk

İlkay Durmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkay Durmus şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlkay Durmus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stuttgarter Kickers (bis 2002, 2007-2008), VfB Stuttgart (2002-2007, 2011-2012), TSG 1899 Hoffenheim (2008-2011)

Türkiye U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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