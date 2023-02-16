İlker Avsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Avsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlker Avsar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlker Avsar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlker Avsar 3 Mart 1990 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlker Avşar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlker Avsar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. İlker Avsar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlker Avsar'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlker Avsar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilkeravsarr/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/ilker.avsar.5

İlker Avsar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlker Avsar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İlker Avsar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlker Avsar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2011 yılında Evrenseki Spor

8 Ağu 2014 yılında Denizli Belediye

14 Ağu 2015 yılında Cizre Spor

7 Ocak 2016 yılında Düzyurtspor

1 Ağu 2016 yılında Sancaktepe Bld

28 Ağu 2018 yılında Karacabey Bld

21 Ağu 2019 yılında Afyonspor

31 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

15 Ocak 2021 yılında Ankara Demir

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2022 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2022 yılında Iğdır FK

6 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

İlker Avsar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlker Avsar şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ilica Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.