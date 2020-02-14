İlker Başbuğ, Uğur Dündar'a konuştu: Doğru bildiklerimi söyleyeceğim

TBMM'de askeri mahkemelerle alakalı 2009 senesinde verilen yasa teklifiyle alakalı araştırma isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili yöneticilerin eleştiri oklarına hedef olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan İlker Başbuğ şunları söyledi:

"BENİM ÇİZGİM BELLİ VE NET"

-"Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, İlker Başbuğ olarak benim çizgim belli ve net. Benim için her şeyden önce vatan toprağımızın ve milletimizin birlik, bütünlüğünün korunması gelir".

-"Son katıldığım televizyon programında da ifade ettiğim gibi, benim bundan başka bir amacım yoktur.

"DOĞRU BİLDİKLERİMİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

-Bunun için de doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim".

KKTC Başkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da değinen Başbuğ, "Akıncı'nın garantilerin kaldırılması konusunda söz söyleme yetkisinin olmadığını, bu konunun TBMM'nin vereceği bir karar olduğunu ifade etmiştim" düşüncelerini dile getirdi.