İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon Davası sanığı olarak yarın Yüce Divan'da yargılanacak.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Bu kararla; Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önü açıldı.