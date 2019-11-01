İlker Başbuğ'dan Barı Harekatı ile ilgili açıklama

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği "Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet" konulu sohbete katılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Terör koridorunu parçaladınız." açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın zorunlu olduğunu dile getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "AK Parti'nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu. Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye'de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız. Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi Güney'den geliyor, siz Kuzey'den geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir. YPG'nin bitmesi demektir. YPG'nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor" dedi.