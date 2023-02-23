İlker Budinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Budinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlker Budinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlker Budinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlker Budinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Budinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlker Budinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Budinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlker Budinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlker Budinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlker Budinov 11 Ağustos 2000 tarihinde Targovishte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илкер Илков Будинов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlker Budinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlker Budinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlker Budinov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İlker Budinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlker Budinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İlker Budinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlker Budinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

8 Aralık 2022 yılında Ludogorets II

18 Ocak 2023 yılında Pirin

31 Mayıs 2023 yılında Ludogorets II

İlker Budinov kimdir

İlker Budinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlker Budinov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ludogorets Razgrad

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İlker Budinov nereli

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