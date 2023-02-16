İlker Cihan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Cihan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlker Cihan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlker Cihan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlker Cihan 14 Haziran 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlker Cihan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlker Cihan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlker Cihan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İlker Cihan'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlker Cihan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlker Cihan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlker Cihan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlker Cihan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2003 yılında Galatasaray Alt

1 Temmuz 2005 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2008 yılında Beylerbeyi Spor

31 Aralık 2008 yılında Galatasaray U21

27 Ocak 2009 yılında İstanbulspor

22 Temmuz 2009 yılında Galatasaray U21

24 Temmuz 2009 yılında Tepecikspor

6 Ocak 2010 yılında Galatasaray U21

20 Ocak 2010 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2010 yılında Galatasaray U21

23 Ağu 2010 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2011 yılında Galatasaray U21

24 Ağu 2011 yılında Bayrampaşa

29 Temmuz 2013 yılında İnegölspor

14 Ocak 2014 yılında Nazilli Bld

22 Ağu 2014 yılında Bayrampaşa

24 Temmuz 2015 yılında Eyüpspor

7 Ocak 2016 yılında İnegölspor

8 Ağu 2016 yılında Bayrampaşa

18 Temmuz 2018 yılında Sultanbeyli Bld

16 Eylül 2020 yılında Z. Kömürspor

22 Ağu 2021 yılında Bld Derince

İlker Cihan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlker Cihan şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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