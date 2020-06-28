Yumurcak karakteriyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olsn İlker İnanoğlu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İlker İnanoğlu kimdir? Kaç yaşında? İlker İnanoğlu yumurcak küçüklüğü...

İLKER İNANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965; İstanbul doğumlu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı.İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu,Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu,ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

"Yumurcak" filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu'nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre"nin Cenevre Şehirndeki Leman Koleji ne kaydettirdi. İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

1986 yılında,Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden'le (Mazhar Alanson'un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan boşandı.

YUMURCAK FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın hem dram hem de komedi filmleri arasında sayılan Yumurcak filmi 1969 yılında İstanbul'un farklı semt ve ilçelerinde çekildi. Filmin çekimleri özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yapıldı. Yumurcak'ın gazete sattığı sahneler İstanbul'un Sultanahmet semtinde çekilmiştir.