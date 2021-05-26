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  3. İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!

İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!

Birlikte başrol oynadıkları Poyraz Karayel dizisinde birliktelikleri başlayan ve hayranları tarafından birbirine oldukça yakıştırılan ikilinin ayrılıkları şok etkisi yaratmıştı. Hala ayrılıklarını kabullenemeyen vatandaşlar dün çıkan Sıla, Kaleli birlikteliği haberi sonrası en çok konuşulan isim Burçin Terzioğlu oldu.

İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi! 1110

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Poyraz Karayel'in başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. 