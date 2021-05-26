İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Poyraz Karayel'in başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı.