İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!
İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!
Birlikte başrol oynadıkları Poyraz Karayel dizisinde birliktelikleri başlayan ve hayranları tarafından birbirine oldukça yakıştırılan ikilinin ayrılıkları şok etkisi yaratmıştı. Hala ayrılıklarını kabullenemeyen vatandaşlar dün çıkan Sıla, Kaleli birlikteliği haberi sonrası en çok konuşulan isim Burçin Terzioğlu oldu.