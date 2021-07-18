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İlker Kaleli silmişti! Burçin Terzioğlu eski sevgilisinin bu hamlesi ardından bakın ne yaptı!

Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takipten çıkarmıştı. Ünlü oyuncu, Kaleli'nin bu hareketine karşılık verdi.

İlker Kaleli silmişti! Burçin Terzioğlu eski sevgilisinin bu hamlesi ardından bakın ne yaptı!

Ocak ayında  şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Magazin gündemini bomba gibi sarsan birlikteliğin yankıları sürerken İlker Kaleli  2018'de yollarını ayırdığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakarak herkesi şaşırtmayı başarmıştı. 

TERZİOĞLU DA SİLDİ

Spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu da eski sevgilisinin bu hareketi karşısında aynı şekilde davranarak Kaleli'yi sosyal medya hesabından sildi.

İlker Kaleli silmişti! Burçin Terzioğlu eski sevgilisinin bu hamlesi ardından bakın ne yaptı!

DOST KALDIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Poyraz Karayel dizisinde tanışmalarının ardından ilişki yaşamaya başlayan ve 3,5 yıl sonra ayrılan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu çiftinden güzel oyuncu, İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok." şeklinde yanıt vermişti.

İlker Kaleli silmişti! Burçin Terzioğlu eski sevgilisinin bu hamlesi ardından bakın ne yaptı!

Bunca geçen zamanın ardından İlker Kaleli'nin neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu olmuş ve Sıla'nın kıskandığı iddiaları ortaya atılmıştı. 

İlker Kaleli silmişti! Burçin Terzioğlu eski sevgilisinin bu hamlesi ardından bakın ne yaptı!

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