Oyuncu İlker Kurt’un hayatını kaybettiği haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu. Bunun üzerine İlker Kurt'un neden öldüğü merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde İlker Kurt kimdir, nereli? Evli miydi? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtına yer verdik...

İLKER KURT KİMDİR, NERELİ? EVLİ MİYDİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

3 Nisan 1973 İstanbul’da doğan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı dizide Behçet karakterine hayat verdi. Uzun bir süre televizyon dizilerinde kariyerine devam eden ünlü oyuncu, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Hüsam karakteri ile sinemaya transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte adını geniş kitlelere duyuran Kurt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede de yer aldı.

Arka Sokaklar, Anadolu Kartalları, Veda, Umutsuz Ev Kadınları, Fetih 1453 ve Kanıt gibi yapımlarla adını duyuran İlker Kurt 49 yaşında vefat etti.

Ünlü oyuncu İlker Kurt, bankacı Nesrin Bulut ile 2017 yılında Kırklareli’nde evlendi.

İlker Kurt’un ölümünü Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sanat camiasına duyurdu. Fakat İlker Kurt’un ölüm sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.