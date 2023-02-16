İlker Sinan Suzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlker Sinan Suzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlker Sinan Suzen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlker Sinan Suzen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlker Sinan Suzen 10 Ekim 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlker Sinan Süzen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlker Sinan Suzen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlker Sinan Suzen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 19 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. İlker Sinan Suzen'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlker Sinan Suzen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ssuzen3/

İlker Sinan Suzen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlker Sinan Suzen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlker Sinan Suzen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlker Sinan Suzen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Maltepespor

14 Eylül 2017 yılında Sultanorhanspor

29 Ağu 2018 yılında Bulvarspor

17 Ocak 2019 yılında K. Yelken

19 Eylül 2019 yılında Bulvarspor

İlker Sinan Suzen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlker Sinan Suzen şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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