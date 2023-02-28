İlkhom Alizhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhom Alizhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkhom Alizhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkhom Alizhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkhom Alizhonov 5 Mart 1998 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Илҳомжон Алижонов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkhom Alizhonov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İlkhom Alizhonov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlkhom Alizhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkhom Alizhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlkhom Alizhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkhom Alizhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

11 Şubat 2018 yılında Surkhon

1 Temmuz 2018 yılında Nasaf Qarshi

1 Temmuz 2019 yılında Navbahor

2 Şubat 2020 yılında Nasaf Qarshi

7 Mart 2020 yılında Qizilqum

10 Ağustos 2020 yılında Nasaf Qarshi

11 Ağustos 2020 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2020 yılında Nasaf Qarshi

5 Mart 2021 yılında FC Yangier

29 Temmuz 2021 yılında Navbahor

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

İlkhom Alizhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkhom Alizhonov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

İlkhom Alizhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.