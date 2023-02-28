İlkhomzhon Abduganiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Abduganiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkhomzhon Abduganiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkhomzhon Abduganiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkhomzhon Abduganiev 19 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkhomzhon Abduganiev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına - tarihinde katılmıştır. İlkhomzhon Abduganiev'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlkhomzhon Abduganiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkhomzhon Abduganiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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İlkhomzhon Abduganiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkhomzhon Abduganiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkhomzhon Abduganiev şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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