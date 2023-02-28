İlkhomzhon Vakhobov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhomzhon Vakhobov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkhomzhon Vakhobov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkhomzhon Vakhobov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkhomzhon Vakhobov 5 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Илхомжон Вахобов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkhomzhon Vakhobov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlkhomzhon Vakhobov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlkhomzhon Vakhobov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İlkhomzhon Vakhobov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkhomzhon Vakhobov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlkhomzhon Vakhobov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkhomzhon Vakhobov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2021 yılında Kokand 1912

15 Ocak 2023 yılında Qizilqum

İlkhomzhon Vakhobov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkhomzhon Vakhobov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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