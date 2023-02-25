İlkin Muradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkin Muradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlkin Muradov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlkin Muradov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlkin Muradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkin Muradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlkin Muradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkin Muradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkin Muradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkin Muradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkin Muradov 5 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da İlkin Ədalət oğlu Muradov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkin Muradov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlkin Muradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlkin Muradov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlkin Muradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkin Muradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İlkin Muradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkin Muradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

15 Şubat 2023 yılında FK Sabail

İlkin Muradov kimdir

İlkin Muradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkin Muradov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

İlkin Muradov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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İlkin Muradov nereli

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