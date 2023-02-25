İlkin Qyrtymov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkin Qyrtymov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlkin Qyrtymov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlkin Qyrtymov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlkin Qyrtymov 4 Kasım 1990 tarihinde Ashagy Tala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da İlkin İlham oğlu Qırtımov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlkin Qyrtymov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlkin Qyrtymov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlkin Qyrtymov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlkin Qyrtymov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlkin Qyrtymov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlkin Qyrtymov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlkin Qyrtymov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Inter Baku

1 Ocak 2018 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2018 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında Keshla

1 Temmuz 2022 yılında FK Qabala

İlkin Qyrtymov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlkin Qyrtymov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İlkin Qyrtymov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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