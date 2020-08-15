Ekranların sevilen ismi İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından David Beckham'ın hikayelerini izlediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına "Doğru gördük mü?" şeklinde yazan Tüfekçi, merak edilen isimler arasına girdi. Peki, İlkin Tüfekçi kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İlkin Tüfekçi boyu kaç? İşte detaylar...

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası eski futbolculardan İlyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat veren İlkin Tüfekçi, 1.70 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

İLKİN TÜFEKÇİ BOYU KAÇ?

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, 1.70 boyunda ve 52 kiloda.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020 – Zemheri (Şule) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kara Para Aşk (Pelin) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Bahar Dündar (Çitlembik)) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi (Güliz) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Papatyam (Melis) (TV Dizisi)

2007 – 2010 – Arka Sıradakiler (Selin) (TV Dizisi)