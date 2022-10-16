İlklima Naz Akbörü'nün feci ölümünde yeni detay! Bıraktığı mektupta ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri yazmış

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü'nün başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın bıraktığı mektubu bulan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İlklima Naz Akbörü'nün feci ölümünde yeni detay! Bıraktığı mektupta ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri yazmış

Dün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz şekilde yatan kişinin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğunu belirledi. Genç kızın başından vurularak öldüğünü belirlerken yanında bir de tabanca buldu.

İlklima Naz Akbörü'nün feci ölümünde yeni detay! Bıraktığı mektupta ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri yazmış

Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

BIRAKTIĞI MEKTUP BULUNDU

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'nün bir mektubunu buldu. Akbörü'nün mektupta ölümden sorumlu olduğunu ifade ettiği D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İlklima Naz Akbörü'nün feci ölümünde yeni detay! Bıraktığı mektupta ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri yazmış

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

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