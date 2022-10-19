İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış

Tokat'taki ailesiyle sorunlar yaşaması sonrası Samsun'a taşınan ve burada yaşayan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, kafelerde çalışıyor, dövmecilik yaparak hayatta kalmaya çalışıyordu. Hürriyet'in haberine göre arkadaşlarıyla yaşayan kendi başına ev tutma isteği olan genç kız son zamanlarda emlakçıları dolaşıyordu.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ancak 15 Ekim günü sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz şekilde yatan kişinin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğunu belirledi. Genç kızın başından vurularak öldüğünü belirlerken yanında bir de tabanca buldu. Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not da vardı. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu.

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BIRAKTIĞI NOTTA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İstediğim o şerefsiz Arslan S.’nin cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay S.’nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay S. ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak kâğıdım bitti.”

Soruşturmayı yürüten savcılık, söz konusu kağıtta isimleri yer alan 3 kişiyi gözaltına aldı. Üç zanlı ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Zanlılardan Doğanay S. (28), kısa süre önce Samsun’da bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, İlklima Naz'ın bazı zamanlar onun evinde kaldığı öğrenildi.

YAŞADIĞI TACİZLERİ ANLATMIŞ

Doğanay S. ifadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan S. ve Hakan B. tarafından nasıl taciz edildiğini anlattığını söyledi. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini anlattı. Ancak kendisine yönelik suçlamayı ise reddetti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Arslan S. (21) ise ifadesinde “Doğanay’ın evine gitmiştim. Yatağa uzandığım sırada o da geldi. Birbirimize arkamızı dönüp yattık. Bir ilişki olmadı” dedi.

Kâğıtta adı geçen telefoncu Hakan B. de “Taciz etmedim, dövme yapmasını istedim” sözleriyle kendini savundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor, İlklima’nın silahı nereden bulduğu da araştırılıyor.