İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış

Samsun'un Atakum ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan İlklima Naz Akbörü 'nün ölümü üzerine başlatılan soruşturmada bulunan not, genç kızın intihara nasıl sürüklendiğini gözler önüne serdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış

Tokat'taki ailesiyle sorunlar yaşaması sonrası Samsun'a taşınan ve burada yaşayan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, kafelerde çalışıyor, dövmecilik yaparak hayatta kalmaya çalışıyordu. Hürriyet'in haberine göre arkadaşlarıyla yaşayan kendi başına ev tutma isteği olan genç kız son zamanlarda emlakçıları dolaşıyordu.

İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ancak 15 Ekim günü sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz şekilde yatan kişinin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğunu belirledi. Genç kızın başından vurularak öldüğünü belirlerken yanında bir de tabanca buldu. Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not da vardı. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu.

İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış

BIRAKTIĞI NOTTA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İstediğim o şerefsiz Arslan S.’nin cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay S.’nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay S. ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak kâğıdım bitti.”

Soruşturmayı yürüten savcılık, söz konusu kağıtta isimleri yer alan 3 kişiyi gözaltına aldı. Üç zanlı ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Zanlılardan Doğanay S. (28), kısa süre önce Samsun’da bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, İlklima Naz'ın bazı zamanlar onun evinde kaldığı öğrenildi.

YAŞADIĞI TACİZLERİ ANLATMIŞ

Doğanay S. ifadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan S. ve Hakan B. tarafından nasıl taciz edildiğini anlattığını söyledi. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini anlattı. Ancak kendisine yönelik suçlamayı ise reddetti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Arslan S. (21) ise ifadesinde “Doğanay’ın evine gitmiştim. Yatağa uzandığım sırada o da geldi. Birbirimize arkamızı dönüp yattık. Bir ilişki olmadı” dedi.

Kâğıtta adı geçen telefoncu Hakan B. de “Taciz etmedim, dövme yapmasını istedim” sözleriyle kendini savundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor, İlklima’nın silahı nereden bulduğu da araştırılıyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Sinir krizi geçirerek dini içerikli kitapları yaktı, birer birer balkondan aşağı attı!
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
Son Haberler
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış
İlklima Naz Akbörü'nün ölümünde korkunç detaylar! Genç kız, nasıl intihara sürüklendiğini tek tek anlatmış
Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!
Mahalleliye intihar şoku! 55 yaşındaki adam, sokak ortasında kendini başından vurdu!
Son dakika | Valilik acı haberi duyurdu! Nevşehir'de sıcak hava balonu sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Valilik acı haberi duyurdu! Nevşehir'de sıcak hava balonu sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Düğün günü zehir oldu! Halay çekme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da yaşanan depremle ilgili valilikten açıklama: "Tarama çalışmalarımız devam etmektedir"
Elazığ'da yaşanan depremle ilgili valilikten açıklama: "Tarama çalışmalarımız devam etmektedir"
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Ailesine kızıp evi 3. defa ateşe verdi! Kullanılamaz hale gelen bina nedeniyle aile sinir krizi geçirdi!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...