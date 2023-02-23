İlko Pirgov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlko Pirgov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlko Pirgov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlko Pirgov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlko Pirgov 23 Mayıs 1986 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илко Емилов Пиргов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlko Pirgov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlko Pirgov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İlko Pirgov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlko Pirgov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ilko.pirgov.26

İlko Pirgov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlko Pirgov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlko Pirgov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlko Pirgov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Pirin

1 Temmuz 2005 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2008 yılında CS Otopeni

1 Ocak 2009 yılında Cherno More

1 Ocak 2012 yılında Litex Lovech

1 Eylül 2014 yılında Cherno More

6 Ocak 2015 yılında Beroe

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

İlko Pirgov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlko Pirgov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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