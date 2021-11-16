İlköğrenim ne demek, TDK'ya göre İlköğrenim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlköğrenim ne demek? İlköğrenim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilköğrenim kelimesi. Peki ilköğrenim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilköğrenim nedir, ilköğrenim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLKÖĞRENİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlköğrenim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilköğrenim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlköğretim

