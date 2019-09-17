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İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Öğrencilerin ve eğitim camiasının heyecanına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Vali Yardımcısı Halit Benek'de ortak oldu.

İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

Öğrencilerin ve eğitim camiasının heyecanına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Vali Yardımcısı Halit Benek'de ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Şiirlerin okunmasının sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Program yine öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapılmasıyla sona erdi.

Törenin sonunda öğretmenler ve katılımcılarla bir süre sohbet eden Başkan Hükmü Pekmezci yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Kaynak: İHA

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