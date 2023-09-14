İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yapılan etkinliklerde minik öğrenciler 6 Şubat tarihinde depremin vurduğu 11 ili yazarak unutmadıklarını gösterdi.

Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Tören, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Şehit Esin Akay İlkokulu bahçesinde Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Şehit Esin Akay İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Altıntaş, konuşmasında bir önceki eğitim öğretim yılını başarılarla bitirdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının da herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tören Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencilerinin gösteri ve yarışmalarıyla tamamlandı. Öğrencilerin gösterilerinde 6 Şubat 2023 tarihli depremde zarar gören illerin unutulmayıp onlara da yer verilmesi seyircilerin büyük beğenisini topladı.

İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

İlköğretim Haftasında depremzede şehirler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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