İlköğretim kelimesi nasıl yazılır? İlköğretim kelimesinin hecelere ayrılması

İlköğretim kelimesi nasıl yazılır? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki dilbilgisi hataları ile sık sık eleştirilerin ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabını paylaşarak isyan etmesinin ardından İlköğretim kelimesi nasıl yazılır? İlköğretim kelimesi nasıl hecelere ayrılır? soruları Google'da araştırılmaya başlandı.

İLKÖĞRETİM KELİMESİ NASIL YAZILIR?

İlköğretim sözcüğü birleşik bir kelimedir. Birleşik kelimeleri hecelemenin bazı kuralları vardır. ilköğretim kelimesi il-köğ-re-tim şeklinde hecelerine ayrılır.

İLKÖĞRETİM KELİMESİNİN HECELERE AYRILMASI

Her hece ünsüz ile başlar kuralı ile il- köğ- re- tim şeklinde ayrılması doğaldır. bileşik kelimeler bu şekilde okunmak zorundadır.

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca vb.

Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek vb.

Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak vb.

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram vb.

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölüne­mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-

yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-

na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa’daki çocukluğunun geçti-

ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı. (Ömer Seyfettin)

İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.