İlköğretim ne demek, TDK'ya göre İlköğretim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlköğretim ne demek? İlköğretim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilköğretim kelimesi. Peki ilköğretim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilköğretim nedir, ilköğretim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLKÖĞRETİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlköğretim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilköğretim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim



İLKÖĞRETİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur...

