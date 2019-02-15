İlkokul Bahçesine halı saha açıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha tören ile açıldı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha'nın açılışını gerçekleştirdi. Yaşar Yalçın İlkokulu Okul aile birliği tarafından çalıştırılacak olan Halı saha, akşam 17.00 ile 24.00 arasında hizmette olacak.

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "İlçemizde hayırseverlerimin de destekleri ile çok güzel projeler ve hizmetler yürütülmekte. Geçmişten günümüze ilçede önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle de çok güzel bir hizmetler var. Bugün Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yapılan halı sahamız bin metrekare alana kuruldu. Burada halı sahamızın ilk maçını hep beraber yapacağız. İlçemizde özellikle okullarda hayırseverlerimizin büyük katkıları var" dedi.

Konuşmaların ardından halı saha'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA