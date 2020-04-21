 İlkokul öğrencilerinden anlamlı video

Esenler'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamı bir video hazırladı.

Esenler'de bulunan Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 4/D sınıfı öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı sebebiyle video hazırladı. Koronavirüs sebebiyle öğrencilerin bir araya gelememesinden dolayı sanal ortamda hazırlanan videoda okulun 4/D sınıfı öğrencileri, milli mücadele kahramanlarının kostümlerini giyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kahramanların dilinden milli mücadeleyi anlatan öğrenciler, çaldıkları saz ve gitar eşliğinde şarkı söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA