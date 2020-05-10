İlkokul öğrencilerinden Anneler Gününe özel video
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle bir video hazırladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle bir video hazırladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bulunan Ayten Şaban Diri ilkokulu sınıfı öğrencileri Anneler günü nedeniyle evlerinden video çekerek paylaştı. . Video'da öğrenciler annelerine özel duygu ve düşüncelerini paylaştı. Videoyu izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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