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İlkokul öğrencilerinden 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek

MANİSA'da yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paraları ile "BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına destek oldu.

İlkokul öğrencilerinden 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek

MANİSA'da yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paraları ile "BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına destek oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İlkokul öğrencileri Ateş kardeşler'in videosunu, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu, Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" mesajı ile paylaştı.

Kaynak: DHA




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