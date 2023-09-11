İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

Karabük'te, ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde ilk ders zili çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

Karabük'te, ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde ilk ders zili çaldı.

Karabük'te yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. 199 okulda 35 bin öğrenci ilk zilin ardından ders başı yaptı.

Karabük Demir Çelik İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Demir Çelik İlkokulu'nun Karabük'ün ilk eğitim yuvası olduğunu belirterek, "Öğrencilerden ricamız başladığımız yeni eğitim öğretim yılında çok çalışarak başarılı bir şekilde kendilerini geleceğe hazırlamaları" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyelerince yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalınırken, sınıflar ziyaret edildi.

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Yavuz, sınıfları gezdiği sırada bir öğrenci "Deve-cüce oynayalım mı?" diye talepte bulundu.

Yavuz, öğrencilere telefon, tablet ve bilgisayarla öğretmenlerin ve velilerin söyledikleri süreyle sınırlı kalınması ve çok fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

İlkokul öğrencisinin Vali Yavuz’dan ilk talebi ‘Deve-cüce’ oynamak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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