Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün öğlen saatlerinde yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadelerine yer verilmişti.
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