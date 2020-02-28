İlkokulda İstiklal marşını ezbere okuma etkinliği

Kütahya Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda İstiklal marşının tamamını ezbere okuma etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "İstiklal marşımız ve bayrağımız çok önemli" dedi.

Müdür Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İsmail Güven ile birlikte Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları da ziyaret eden Hasan Başyiğit, öğrencilerin İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuma etkinliğine katıldı. İstiklal marşının tamamını hatasız bir şekilde okumalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Müdür Başyiğit, İstiklal Marşının ve bayrağımızın önemine değindi. Daha sonra öğretmenler odasını ziyaret eden Başyiğit, Okul Müdürü Hüseyin Türkmen ve öğretmenlerden okuldaki eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA