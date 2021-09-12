İlkokulda kadın öğretmen skandalı! Kız öğrencilerini yaşlı adamlarla ilişkiye zorladı!

İngiltere'de 44 yaşındaki bir öğretmenin çalıştığı okulda yarattığı skandal ülke genelinde büyük tepki çekti. Ayrıyetten okul müdür yardımcısı da olan kadın, bir kız öğrencisine tecavüz edilmesine yardım etmekten ve başka kız öğrencilerini de yaşlı erkeklerle ilişkiye zorlamaktan hakim karşısında yargılanacak.

10 YILDIR İLKOKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Çalıştığı St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki kadın öğretmen 13 yaşından küçük kıza saldırıya yardım ve yataklık etmek ve reşit olmayan bir kızı cinsel ilişkiye teşvik etmesinde dolayı gözaltına alındı.

BİR MEKTUP OLAYIN SIR PERDESİNİ ARALADI

Julie Morris'in tecavüz skandalı ortaya çıkar çıkmaz dünya gündemini sarstı. Skandal okul yönetimine iletilen bir mektupla ortaya çıktı. St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda yaklaşık on yıldır çalışan 44 yaşındaki Julie Morris, Pazartesi günü mahkemeye çıkarıldığında gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

340 öğrencili okuldaki çocukların ebeveynleri ise 13 yaşındaki çocuğa tecavüz haberlerinin ardından büyük bir şok yaşadı. Sapık öğretmen Julie, 13 yaşından küçük bir kıza tecavüze yardım ve yataklık etmek ve yine 13 yaşından küçük bir çocuğu cinsel aktiviteye teşvik etmekle suçlanıyor. Okuldan hemen uzaklaştırılan Julie şu an yargı önüne çıkacağı günü bekliyor.

ORTAĞI DA VAR

Polis, sapık kadın öğretmenin 52 yaşındaki David Morris ile birlikte çocuğa tecavüz etmekle suçlandığını doğruladı. Sapık öğretmenin hem küçük kızlara tecavüz ettiği hem de yaşlı erkeklerle cinsel birlikteliğe zorladığı belirtiliyor.

Tecavüz suçlamalarının diğer bir sanığı olan David Morris'le Julie Morris'in karı koca olmadıkları ve çiftin akraba bile olmadıkları, sadece soyadlarını aynı olduğunun altı çiziliyor.

İKİ DALDA DİPLOMASI MEVCUT

Linkedin'e göre Julie Morris, Lancaster Üniversitesi'nden psikoloji diplomasına ve Lancashire'daki Edge Hill Üniversitesi'nden uzman bir matematik öğretmeni diplomasına sahiptir.