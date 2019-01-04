İlkokulda yangın
Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Şanlıurfa'da bir ilkokulda yangın çıktı.
Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yangın haberini alan öğrencilerin aileleri de okula akın etti.
Kaynak: İHA
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