İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İlkokulda yangın

İlkokulda yangın

Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

İlkokulda yangın

Şanlıurfa'da bir ilkokulda yangın çıktı.

Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yangın haberini alan öğrencilerin aileleri de okula akın etti.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.