İlkokulda yangın

Şanlıurfa'da bir ilkokulda yangın çıktı.

Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yangın haberini alan öğrencilerin aileleri de okula akın etti.

Kaynak: İHA