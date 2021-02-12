Yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci dönemde okulların kademeli olarak açılacağını duyurdu. Buna göre 15 Şubat'ta köy okulları ve tüm bağımsız anaokulları açılıyor. 1 Mart'tan itibaren ise ilkokullar ve 8.12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlıyor. Veliler ve çocukları İlkokullar haftada kaç gün okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? sorularına yanıt arıyor. İşte Ziya Selçuk'un detaylı açıklamaları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve buna benzer seyrek nüfuslu yerleşimlerdeki bütün ilkokul, ortaokul ve anaokulları haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapacak.

İLKOKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

ilkokul kademesindeki öğrenciler haftanın 2 günü okula gidecek. Öğrenciler Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe ve İngilizce derslerini yüz yüze alacak. 4. sınıflar ise bu derslere ek olarak haftada 2 saat olmak üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini işleyecekler. Beden Eğitimi, Müzik ve Resim dersleri ise uzaktan eğitim üzerinden verilecek.

8. VE 12. SINIFLAR HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

8 ve 12. sınıflar da haftanın 2 günü okula gidecek. Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders günleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Dersler 30 dakika teneffüsler ise 10 dakika olacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenen "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini ifade etti. Bakan Selçuk, salgının seyrine göre en "akli" kararı vermekle sorumlu olduklarını dile getirdi.

İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık.

Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Ziya Selçuk, diğer sınıflar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tesitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak İl Hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."