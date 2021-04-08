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  3. İlleri dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

İlleri dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganı ile illeri dolaşan mobil müze, 73'üncü durağı olarak Aydın'a geldi.

İlleri dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Aydın'da vatandaşlarla buluştu. Aydın'a gelen mobil müzeyi ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yetkililerden mobil müze ile ilgili bilgi aldı. Vali Aksoy'a Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de eşlik etti.

TOPLUMUN HER KESİMİ BİLMELİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çanakkale Savaşları'nın öneminden bahsederek, "Özellikle Çanakkale Savaşları'nın toplumun her kesimi tarafından öğrenilmesi, bilinmesi, gençlerimizin bugün ki kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ne tür mücadelelerle kurulduğunu anlamaları bakımında önemlidir. Çanakkale ruhunun özümsenmesi bakımından bu faaliyeti önemsiyoruz. Çanakkale Savaşları'nın hangi şartlarda verildiğini çok iyi bilmek durumundayız. Özellikle genç arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin daha fazla bilgi sahibi olmalarına fırsat sağlayacak bir organizasyon" dedi.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 08-09 Nisan tarihlerinde Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İller dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

İller dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

İller dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

İller dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

İller dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi bu kez Aydın'da

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