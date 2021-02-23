İllere göre vaka sayısı haritası 100 binde Sağlık Bakanlığı 12-21 Şubat 2021

Koronavirüs salgını ülkemizde ve tüm dünyada etkisi altına alırken geliştirilen aşılar da tüm dünyada uygulanmaya devam ediyor. Nüfusunun bir çoğunu aşılayan ülkeler normalleşme sürecine geçerken Türkiye'de de süreç 1 Mart itibariyle Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçeveler eşliğinde başlayacak. İllerin normalleşme sürecine karar verilmesi için Sağlık Bakanlığının haftalık olarak yayınladığı vaka haritası büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 15-21 Şubat tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısını (100 bin) gösteren haritayı yayınladı. Son durumu merak eden vatandaşlar da İllere göre vaka sayısı haritası Sağlık Bakanlığı 12-21 Şubat 2021 başlığı ile arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI HARİTASI 100 BİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI 12-21 ŞUBAT 2021

Bakan Koca, paylaştığı haritadaki veriler ışığında bazı illerde belirgin vaka artışlarının olduğunu belirtti. Koca," Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

Söz konusu veriler incelendiğinde Karadeniz bölgesindeki illerin yüksek riskli kategoride yer aldığı görülüyor.

Sırasıyla o iller Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Osmaniye, Tokat, Karaman oldu.

8-14 ŞUBAT 2021 İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat tarihlerine ilişkin İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 bin kişide) olarak şu açıklamaya yapmıştı:

"Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz."