İllüstrasyon ne demek, TDK'ya göre İllüstrasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İllüstrasyon ne demek? İllüstrasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi illüstrasyon kelimesi. Peki illüstrasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre illüstrasyon nedir, illüstrasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLLÜSTRASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İllüstrasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İllüstrasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre illüstrasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

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