İlmari Niskanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlmari Niskanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlmari Niskanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlmari Niskanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlmari Niskanen 27 Ekim 1997 tarihinde Kiuruvesi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlmari Niskanen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. İlmari Niskanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İlmari Niskanen'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İlmari Niskanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İlmari Niskanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlmari Niskanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlmari Niskanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında KuPS

18 Eylül 2020 yılında FC Ingolstadt

20 Ağu 2021 yılında Dundee United

İlmari Niskanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlmari Niskanen şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İlmari Niskanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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