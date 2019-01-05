İlmekler bu kez alışveriş çantası yapmak için atıldı

Marmaris'te bir grup kadın alışveriş poşetlerinin ücretli olmasından dolayı hem doğayı korumak hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak için alışveriş çantası örmek için bir araya geldi.

Yeni yıl ile birlikte marketlerde kullanılan plastik poşetleri çıkartılan yasa ile ücretli hale getirildi. Yasaya göre, plastik poşetler artık minimum 25 kuruşluk fiyatla tüketicilere satılacak. Ücretsiz poşet veren işletmelere cezai prosedür uygulanacak.

Durum böyle olunca vatandaşlar ücret ödememek için farklı yollara başvurdu. Marmaris'te bir grup kadın örgü malzemeleri satan bir işletmede bir araya gelerek alışveriş filesi örme etkinliği düzenledi. Farklı modellerde çantalar ördüklerini belirten örgü eğitmeni Melike Dündar, "Poşetler paralı olunca biz de alışveriş filesi örmeye karar verdik. Kadınlar bu konuda meraklılar da. Eskiye dönüş olduğu için farklı fikirler de oluyor. Değişik modeller ve farklı renklerde çantalar örüyoruz" dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren işletme sahibi Nurdan Emir ise, "Ekonomiye katkımız olsun diye yaklaşık iki aydır bir araya gelip örgü örüyoruz zaten. Haftanın dört günü buradayız. Bu hafta ise poşetler paralı olduğu için alışveriş filesi örüyoruz. Örgü işini bilen biri iki saat gibi kısa bir sürede bu fileyi örüp kullanabilir. Kalın iplik ile örülen fileler daha kullanışlı oluyor. Fileyi yıkayıp uzun süre kullanabilirsiniz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA