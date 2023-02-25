İlnur Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlnur Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlnur Valiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlnur Valiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlnur Valiyev 25 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Валиев Ильнур şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlnur Valiyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlnur Valiyev'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlnur Valiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlnur Valiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt
İlnur Valiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlnur Valiyev şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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