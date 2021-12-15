Iltar ne demek, TDK'ya göre Iltar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iltar ne demek? Iltar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıltar kelimesi. Peki ıltar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıltar nedir, ıltar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ILTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iltar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıltar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoban köpeklerinin boğazına takılan çivili demir

