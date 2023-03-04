İlteriş Ergün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Siyaset bilimci İlteriş Ergün'ün biyografisi

Siyaset bilimci İlteriş Ergün, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında İlteriş Ergün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! İlteriş Ergün'ün biyografisi.