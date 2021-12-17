İltibas ne demek, TDK'ya göre İltibas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İltibas ne demek? İltibas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iltibas kelimesi. Peki iltibas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iltibas nedir, iltibas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLTİBAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İltibas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İltibas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iltibas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Andırışma



İLTİBAS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iltibasa yol açmak

