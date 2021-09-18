İltica ne demek, TDK'ya göre İltica kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İltica ne demek? İltica TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iltica kelimesi. Peki iltica ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iltica nedir, iltica kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İltica kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İltica kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İLTİCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İltica kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İltica kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iltica kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sığınma



İLTİCA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iltica etmek



İLTİCA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- iltica hakkı

